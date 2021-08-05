УАЗ присоединился к мему про «рыбов»

Ульяновский автомобильный завод опубликовал в соцсетях собственную версию мема про «рыбов» и котов.

УАЗ выложил архивное фото, на котором несколько человек рассматривают модель 452 — «буханку».

«Вы УАЗ продаете? — Нет, показываю — Красивое», — гласит подпись под снимком.

Мем создан на основе забавной картинки с котами, которые пришли на рыбный рынок. «Вы продоете рыбов?» — спрашивают кошки у продавца. Тот говорит: «Нет, просто показываю». «Красивое…» — задумчиво отвечают животные.

Мем впервые появился в паблике «Мемы про котов (по ржать)», затем его стали разнообразно обыгрывать.