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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ присоединился к мему про «рыбов»

Источник:
Sibnet.ru
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Ульяновский автомобильный завод опубликовал в соцсетях собственную версию мема про «рыбов» и котов.

УАЗ выложил архивное фото, на котором несколько человек рассматривают модель 452 — «буханку».

«Вы УАЗ продаете? — Нет, показываю — Красивое», — гласит подпись под снимком.

Мем создан на основе забавной картинки с котами, которые пришли на рыбный рынок. «Вы продоете рыбов?» — спрашивают кошки у продавца. Тот говорит: «Нет, просто показываю». «Красивое…» — задумчиво отвечают животные.

мем про рыбов
Фото: © vk.com/memy_pro_kotow

Мем впервые появился в паблике «Мемы про котов (по ржать)», затем его стали разнообразно обыгрывать.

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