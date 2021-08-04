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Эксперт перечислил признаки «паленого» бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работа мотора с перебоями и запах сероводорода — одни из признаков того, что машина заправлена некачественным топливом, сообщил технический директор сети FreshAuto Максим Рязанов.

Детонация — когда после заправки слышны громкие металлические стуки из топливного бака, потеря мощности двигателя — работа мотора с перебоями, выход из строя свечей зажигания — это три основные признака некачественного топлива, сказал Рязанов в интервью агентству «Прайм».

«Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека», — отметил специалист.

По его мнению, вероятность заправиться некачественным топливом больше на региональных заправках, находящихся за чертой города. Там можно встретить так называемый «левый» бензин — прямогонное топливо с октановым числом всего 50-60 или даже меньше, которое увеличено огромным количеством присадок типа N-метиланилина (ММА) или метилтретбутилового эфира (МТБЭ).

Чтобы избавить систему от «паленого» бензина, необходимо демонтировать фильтр-сетку топливной системы и бензонасос. Возможно, эти комплектующие потребуют замены. Бензобак, топливную магистраль и форсунки надо будет тщательно промыть.

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