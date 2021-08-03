Названа дата премьеры сериала по «Властелину колец»

Фэнтези-сериал по мотивам «Властелина колец» Джона Толкиена, уже ставший самым дорогим в истории, выйдет 2 сентября 2022 года, сообщила студия Amazon.

Премьера состоится в пятницу на сервисе Prime Video, новые эпизоды будут выходить еженедельно. При этом подробности сюжета держатся в секрете. сообщалось, что действие в сериале развернется за несколько тысячелетий до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец».

Кроме того, в аккаунте опубликован первый кадр из сериала. Поклонники предположили, что на снимке изображен Валинор, область на континенте Аман, известная как «Бессмертные земли».

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Студия Amazon получила права на экранизацию «Властелина Колец» в 2017 году. Сообщалось, что в планах – выпустить пять сезонов и серию спин-оффов. Уточнялось, что на проект потратят не менее миллиарда долларов, благодаря чему оно станет самым затратным в истории.

Действие сериала будет происходить до событий «Властелина Колец» – в так называемую Вторую эпоху Средиземья, когда было создано Кольцо Всевластия. Эта эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада, длилась 3441 год и закончилось развоплощением Саурона в ходе Войны Последнего Союза.