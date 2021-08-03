Вышел второй трейлер фильма «Веном 2»

Фильм «Веном 2» выйдет в прокат осенью этого года, картина считается одной из самых ожидаемых в этом году.

В ролике показано, как репортер Эдди Брок (Том Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном и противостоять маньяку Клетусу Кэседи, который мечтает устроить бойню.

Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон — суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.