Врач оценила опасность ржавой воды из крана

Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева объяснила, можно пользоваться ржавой водой, которая иногда течет из крана после ремонтных работ или планового отключения водоснабжения.

Опасности для здоровья в этом нет, врач. По ее словам, большое количество железа в ржавой воде вреда не принесет, тем более что в организм оно не проникнет.

«Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», — пояснила радио Sputnik Нагайцева.

В то же время такая вода может повлиять если не на здоровье человека, то на его облик, продолжила Юлия Нагайцева. Если волосы до этого были высветлены, то после мытья они приобретут нежелательный оттенок.

«Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», – заключила врач.