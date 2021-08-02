Художник Артем Лоскутов объяснил цель «дубинописи»

Новосибирский художник и активист Артем Лоскутов рассказал, почему выбрал полицейскую дубину для создания картин и какая цель «дубинописи».

По словам Лоскутова, «дубинопись» появилась в августе 2019 года на фоне митингов в Москве. Тогда в столице прошла серия согласованных и несогласованных протестных акций, связанных с выборами в Мосгосдуму. На акции 27 июля были задержаны 1373 человека, что стало рекордным количеством задержанных на митинге.

«Я не думаю, что это (дубинопись) классный способ писать картины. Это скорее попытка найти адекватный инструмент, которым можно отразить то, что происходит вокруг», — сказал Лоскутов в интервью YouTube-канала «А поговорить?»

Первой картиной, созданной полицейской дубинкой, стал российский триколор.

Одной из самых дорогих работ по технологии «дубинописи» оказалась картина «Беларусь», которую Лоскутов продал за 3 миллиона рублей одному московскому музею. Картина отражает события, происходившие в Белоруссии в августе 2020 года.