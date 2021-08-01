Диетолог развенчала мифы о питьевой воде

Некоторые высказывания о свойствах воды не имеют ничего общего с научными фактами, рассказала врач-эндокринолог Ульяна Румянцева.

Мнение о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки — миф, поскольку норма потребления воды индивидуальна, цитирует «Прайм» врача.

«Например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 миллиграмм воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25-30 миллиграмм/килограмм. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 килограмм составляет 65 на 35=2,275 литра, а для женщины с тем же весом 65 на 30=1,95 литра в сутки», — подсчитала Румянцева.

Один из распространенных мифов — что в расчет нормы потребления воды в сутки берется только чистая вода. Это не так. Необходимо считать всю жидкость, выпитую за день. Воду, чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе, уверена врач.

При этом алкоголь и сладкую газировку в расчёт включать нельзя. Информация о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки – тоже миф. Норма потребления воды индивидуальна.

При высокой температуре и острых инфекционных заболеваниях пить надо действительно больше. Что касается людей с избыточным весом, то для них расчет жидкости ведется на идеальный вес для данного роста и пола, отметила врач.