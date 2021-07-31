Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель воспринимает президента России Владимира Путина прежде всего как бывшего сотрудника КГБ, из-за чего между ними сложились напряженные отношения, рассказал директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике и автор биографии главы РФ Александр Рар.

«Меркель сама много сделала для ухудшения отношений с Путиным. Она постоянно говорила, что он, прежде всего, человек из КГБ. А когда Владимир Владимирович выступал в бундестаге с речью об окончании холодной войны, она, как глава оппозиции, призывала не верить "бывшему кагэбэшнику"», — цитирует Рара Lenta.ru.

Биограф Путина отметил, что президент России также предпринимал неоднозначные шаги в отношениях с Меркель. Однажды он впустил собаку в комнату, в которой находился вместе с канцлером Германии. Рар пояснил, что Меркель очень боится этих животных, о чем Путин был осведомлен.

Еще одной причиной напряженных отношений канцлера Германии и президента РФ стало укрепление государственности в России. По словам Рара, Меркель всячески пыталась противодействовать этому — она хотела, чтобы Москва развивала демократические институты. Биограф Путина отметил, что канцлера Германии больше тянет к Украине и Западу, в то время как Россию в целом она не любит.