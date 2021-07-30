Опубликован первый кадр из «Соколиного глаза»

Студия Disney опубликовала первый кадр из предстоящего мини-сериала киновселенной Marvel «Соколиный глаз» и озвучила дату его премьеры.

Кадр опубликован в аккаунте стримингового сервиса Disney+, на котором и будет представлено шоу. Оно выйдет на экраны на 24 ноября 2021 года и будет состоять из восьми эпизодов.

По сюжету, Соколиный глаз хочет уйти на покой, поэтому ищет себе замену. Герой начинает тренировать нового Соколиного глаза — Кейт Бишоп.

Роли Клинта Бартона и его преемницы в шоу исполнили соответственно Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд. Также в сериале появится Флоренс Пью – исполнительница роли Елены Беловой, старой подруги, соратницы и названной сестры Наташи Романофф. На ее роль в предстоящем сериале намекает послетитровая сцена в «Черной вдове».

Ранее на Disney+ уже вышли сериалы Marvel «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат» и «Локи». После завершения «Локи» и выхода полнометражной «Черной вдовы» следующей премьерой Marvel станет анимационное десятисерийное шоу «Что, если...?» про альтернативных супергероев. Оно стартует в августе. Также в этом году поклонников ждет несколько полнометражных фильмов.