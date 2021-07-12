НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Marvel представила трейлер проекта про альтернативных супергероев

Источник:
Sibnet.ru
232 0
Фото: © кадр из трейлера

Студия Marvel презентовала трейлер нового анимационного сериала «What If…?», посвященный альтернативным версиям супергероев. Он выйдет на Disney+ уже 11 августа.

Создатели проекта обратились к популярной в Marvel концепции мультивселенной и решили показать самые немыслимые комбинации происшествий со знакомыми всем героями и такие повороты в их судьбах, которые изменят персонажей до неузнаваемости, а некоторых превратят  злодеев.

Первый сезон будет состоять из десяти серий, и каждая расскажет о той или иной реальности. Например, Эрик Киллмонгер – антагонист из «Черной пантеры», спасет Тони Старка от взрыва бомбы, и тот не создаст костюм Железного человека.

Еще одной реальностью станет вселенная, в которой Йонду не похищал Питера Квилла с Земли много лет назад. Вместо этого он похитил Т'Чаллу и вырастил из него Опустошителя. Став Звездным Лордом, Т'Чалла вернулся на Землю, и вместе со Стражами Галактики защищал Нью-Йорк от инопланетного вторжения. Это тоже следует из трейлера.

Кроме того предполагается, что в сериале появится Утка Говард, а еще сыворотку суперсолдата получит не Стив Роджерс, а Пегги Картер, она станет Капитаном Британия. Во время Второй мировой будет работать с Железным человеком, созданным в этой реальности Говардом Старком. Возможно, здесь броню на себя примерит Стив Роджерс.

Еще одной версией станет вероятное убийство Тора Соколиным глазом. В оригинальной истории тот лишь наблюдал за ним, когда Тор в Мидгарде пытался поднять Мьельнир, которого был лишен. Но здесь Клинт Бартон вполне может спустить тетиву. Смерть Тора может привести Локи к войне с Землей, чтобы отомстить за смерть брата.

Трейлер также показал одну из самых популярных сюжетных линий в альтернативном мире Marvel. Железный Человек и Капитан Америка оказались зомби, и, похоже, что одно из изменений MCU будет включать сюжетную линию зомби-Marvel.

Еще по теме
Дэймон решил войти в историю отказом Кэмерону
«Черная вдова» мощно стартовала в российском прокате
Новый сезон сериала «Старушки в бегах» стартует на Первом
Семейная сага «Московский роман» выходит на канале «Россия»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потомство конфискованных балобанов выпустят на Алтае
Новосибирец погиб при восхождении на Актру
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Лисы повадились обманывать туристов на Байкале
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 241 голос
  • Elenapl5 — 169 голосов
  • MDIMAN — 141 голос
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Самое обсуждаемое
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
23
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru