Marvel представила трейлер проекта про альтернативных супергероев

Студия Marvel презентовала трейлер нового анимационного сериала «What If…?», посвященный альтернативным версиям супергероев. Он выйдет на Disney+ уже 11 августа.

Создатели проекта обратились к популярной в Marvel концепции мультивселенной и решили показать самые немыслимые комбинации происшествий со знакомыми всем героями и такие повороты в их судьбах, которые изменят персонажей до неузнаваемости, а некоторых превратят злодеев.

Первый сезон будет состоять из десяти серий, и каждая расскажет о той или иной реальности. Например, Эрик Киллмонгер – антагонист из «Черной пантеры», спасет Тони Старка от взрыва бомбы, и тот не создаст костюм Железного человека.

Еще одной реальностью станет вселенная, в которой Йонду не похищал Питера Квилла с Земли много лет назад. Вместо этого он похитил Т'Чаллу и вырастил из него Опустошителя. Став Звездным Лордом, Т'Чалла вернулся на Землю, и вместе со Стражами Галактики защищал Нью-Йорк от инопланетного вторжения. Это тоже следует из трейлера.

Кроме того предполагается, что в сериале появится Утка Говард, а еще сыворотку суперсолдата получит не Стив Роджерс, а Пегги Картер, она станет Капитаном Британия. Во время Второй мировой будет работать с Железным человеком, созданным в этой реальности Говардом Старком. Возможно, здесь броню на себя примерит Стив Роджерс.

Еще одной версией станет вероятное убийство Тора Соколиным глазом. В оригинальной истории тот лишь наблюдал за ним, когда Тор в Мидгарде пытался поднять Мьельнир, которого был лишен. Но здесь Клинт Бартон вполне может спустить тетиву. Смерть Тора может привести Локи к войне с Землей, чтобы отомстить за смерть брата.

Трейлер также показал одну из самых популярных сюжетных линий в альтернативном мире Marvel. Железный Человек и Капитан Америка оказались зомби, и, похоже, что одно из изменений MCU будет включать сюжетную линию зомби-Marvel.