Marvel раскрыла даты премьер новых сериалов

Предстоящие сериалы студии Marvel «Соколиный Глаз» и «Мисс Марвел» выйдут на стрим-сервисе Disney+ до конца 2021 года, сообщила вице-президент студии Виктория Алонсо, не назвав, однако, точных дат премьер.

Ранее на Disney+ уже вышли сериалы Marvel «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат» и «Локи». После завершения «Локи» и выхода полнометражной «Черной вдовы» следующей премьерой Marvel станет анимационное десятисерийное шоу «Что, если ...?» про альтернативных супергероев. Оно стартует в августе.

#Кинематограф Marvel показала кадры новых проектов и раскрыла даты премьер

В сентябре выйдет полнометражный фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», в ноябре — «Вечные», а в декабре «Человек-паук: Нет пути домой». Таким образом, этот год стал наиболее насыщенным премьерами для поклонников киновселенной. А 2020 год стал первым с 2009 года, не отмеченным ни одной премьерой студии, сообщает портал Screenrant.

Еще два сериала для Disney+, «Соколиный глаз» и «Мисс Марвел», первоначально были объявлены на конец 2021 года, но с таким количеством фильмов и телесериалов Marvel многие задались вопросом, а не сдвинут ли один из них или оба на более поздние сроки. Однако теперь очевидно, что этого не случится.