НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Marvel раскрыла даты премьер новых сериалов

Источник:
Sibnet.ru
302 0
Фото: © кадр из фильма «Мстители»

Предстоящие сериалы студии Marvel «Соколиный Глаз» и «Мисс Марвел» выйдут на стрим-сервисе Disney+ до конца 2021 года, сообщила вице-президент студии Виктория Алонсо, не назвав, однако, точных дат премьер.

Ранее на Disney+ уже вышли сериалы Marvel «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат» и «Локи». После завершения «Локи» и выхода полнометражной «Черной вдовы» следующей премьерой Marvel станет анимационное десятисерийное шоу «Что, если ...?» про альтернативных супергероев. Оно стартует в августе.

#Кинематограф
Marvel показала кадры новых проектов и раскрыла даты премьер

В сентябре выйдет полнометражный фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», в ноябре — «Вечные», а в декабре «Человек-паук: Нет пути домой». Таким образом, этот год стал наиболее насыщенным премьерами для поклонников киновселенной. А 2020 год стал первым с 2009 года, не отмеченным ни одной премьерой студии, сообщает портал Screenrant.

Еще два сериала для Disney+, «Соколиный глаз» и «Мисс Марвел», первоначально были объявлены на конец 2021 года, но с таким количеством фильмов и телесериалов Marvel многие задались вопросом, а не сдвинут ли один из них или оба на более поздние сроки. Однако теперь очевидно, что этого не случится.

Еще по теме
«Сто минут из жизни Ивана Денисовича» впервые покажут на фестивале
Вышел первый трейлер драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль»
Новосибирцы сняли короткометражный фильм по Стругацким
Завершены съемки второго сезона сериала «Великая»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Вертолеты России» подпишут с ОАЭ контракт на поставку Ми-171А2
Люди пропали на реке в Горном Алтае
Редкие птенцы-подкидыши успешно вылетели из гнезд в Южной Сибири
Пострадавших в томском Ан-28 выписали из больницы
Самое популярное
Геймер случайно выдал секреты британского танка
Microsoft вернет легендарную скрепку Clippy
Участники нового сезона шоу «Форт Боярд» оказались заложниками Франции
Служба безопасности Украины вызвала на допрос Шойгу
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
23
Путин перечислил острейшие проблемы России
20
Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах
19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
17
Польша сорвала саммит ЕС с Россией и совершила роковую ошибку
14
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Sibnet.Ru