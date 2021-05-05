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Marvel показала кадры новых проектов и раскрыла даты премьер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Перед грядущим открытием крупнейших кинотеатров в США студия Marvel выпустила ностальгический ролик, в котором показала кадры новых фильмов и раскрыла несколько секретов.

Первая часть видео посвящена уже вышедшим фильмам. В ней под закадровый голос Стэна Ли демонстрируются кадры из прошлых проектов. Они ассоциируются с жизнью людей до пандемии и доносят главную мысль – все мы часть одной большой семьи.

Вторая часть ролика посвящается фильмам, премьера которых из-за коронавируса переносилась уже множество раз. При этом зрители впервые увидели кадры из «Вечных» с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и звездой «Игры престолов» Ричардом Мэдденом. Картина расскажет про расу суперлюдей, которые могут летать и читать мысли, они невероятно сильны и практически бессмертны.

В ролике демонстрируются логотипы всех предстоящих фильмов, включая «Чёрную Пантеру: Ваканда навеки» и «Капитана Марвел 2». Кроме того, из видео становится ясно что третий «Человек-муравей» выйдет 17 февраля 2023 года, а третьи «Стражи Галактики» – 5 мая 2023 года.

Таким образом, выстроилась структура важнейших премьер Marvel на предстоящие три года, если не ухудшится ситуация с пандемией.

Так, «Черная Вдова» — первый сольник про русскую шпионку Наташу Романофф, воспитанницу зловещей Красной комнаты, выйдет на экраны 8 июля 2021 года. Также в этом году ожидается первый фильм про азиатского супергероя — «Шан-Чи и легенда десяти колец». Картина, где зрители увидят реального террориста Мандарина, выйдет на большие экраны 2 сентября.

В этом же году, 4 ноября, состоится долгожданная премьера «Вечных», а на 16 декабря назначен релиз «Человека-паука: Нет пути домой». Ожидается, что в этой картине получит подтверждение концепция мультивселенной, и помимо героя Тома Холланда зрители увидят и других Питеров Паркеров в исполнении актеров, игравших эти роли в предыдущих запусках «Человека-паука».

Еще четыре фильма Marvel ждут зрителей в 2022 году. 24 марта в кинотеатрах выйдет «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», где значимая роль отведена Алой ведьме, один проект с которой – сериал «Ванда/Вижн», уже увидел свет в этом году на стриминговом сервисе Disney+.

5 мая 2022 года ожидается премьера фильма «Тор: Любовь и гром». В этой картине вернется бывшая возлюбленная Бога грома – Джейн. Считается, что она по какой-то причине станет новым Тором и будет достойной его молота. А его воздействие вызовет рак у героини. В этом же фильме в основную канву повествования вернется сводный брат главного героя – Локи, отдельный сериал о котором на Disney+ стартует 11 июня этого года.

На 7 июля 2022 года намечена премьера фильма «Чёрная Пантера: Ваканда навеки». После смерти от рака исполнителя главной роли Чедвика Боузмана картина будет переориентирована на других персонажей. 10 ноября того же года зрителям покажут «Капитан Марвел 2». А в 2023 году свет увидят «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (17 февраля в США) и «Стражи Галактики 3» (5 мая в США).

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