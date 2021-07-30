Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств

Меньше половины россиян сбрасывают трубку, когда понимают, что «проводе» мошенник. Большинство предпочитает продолжить беседу из любопытства или желания поиздеваться, сообщил банк «ВТБ» по результатам исследования.

По данным опроса, три четверти респондентов сталкивались с телефонным мошенничеством, меньше половины сбрасывали звонок. Остальные признались, что им нравится им интересно, какие уловки будут использовать злоумышленник, а часто люди просто хотят спровоцировать нечистого на руку собеседника.

То, что большинство россиян грамотно реагирует на уловки преступников, прекращая разговор, вычисляя их и издеваясь над ними, — отрадно, цитируют «Известия» начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ Сергей Дырин.

«Но все же важно помнить, что главным оружием в борьбе с телефонными злоумышленниками является максимальная бдительность в любое время», — подытожил он.

По информации банковских экспертов, количество попыток кражи денег методами социальной инженерии снизилось по сравнению с 2020 годом. Это связано с тем, что потребители осведомлены об уловках мошенников и в меньшей степени поддаются им.