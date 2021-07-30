Житель Хакасии поджег пункт вакцинации

Житель Хакасии пытался сжечь мобильный пункт вакцинации Минобороны, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным ведомства, ЧП случилось на Первомайской площади в Абакане вечером в четверг. Пьяный 37-летний мужчина поджег пункт вакцинации от коронавируса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Размер причиненного ущерба и другие обстоятельства преступления устанавливаются.