Байден перепутал Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден допустил оговорку в ходе своего выступления, перепутав двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа.

Глава Белого дома решил вспомнить события 2009 года. По его словам, «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

«Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом», — цитируют «Известия» Байдена.

При этом, по словам представителя республиканцев Эбигейл Мароне, «вероятно, Байден может не знать, что такое «оговорка по Фрейду».

Обама находился на посту президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год, Байден тогда занимал должность вице-президента.