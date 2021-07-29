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Попова назвала число вакцинированных в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Примерно 20 миллионов россиян прошли полный цикл вакцинации «Спутником V», около 1 миллиона — «Эпиваккороной», порядка 300 тысяч — «Ковиваком», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова уточнила, что это данные двух ресурсов Министерства здравоохранения РФ.

Глава Роспотребнадзора также выразила надежду, что в ближайшее время по российским вакцинам будут выдаваться признанные Всемирной организацией здравоохранения ковидные паспорта.

«Создание российских вакцин имеет большую историю, это качественные вакцины», — цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

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