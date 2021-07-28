США заявили о скором завершении боевой миссии в Ираке

Соединенные Штаты завершат боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, но при этом сохранят поддержку местных сил безопасности, а также курдских формирований, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении двух стран

«Сотрудничество в области безопасности будет полностью преобразовано и сосредоточится на подготовке, консультировании и обучении иракских сил, обмене разведывательной информацией, а к 31 декабря 2021 года в Ираке не останется сил США, участвующих в боевой миссии», — приводит ТАСС совместное заявление США и Ирака.

Президент США Джо Байден заявил, что в Ираке «все идет хорошо». «Наша роль в Ираке сведется к тому, чтобы <...> быть доступными, продолжать обучать, помогать, содействовать, бороться с террористами <...>, но к концу года нашей боевой миссии там не будет», — подчеркнул он.

В январе 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. В марте нынешнего года иракский президент Бархам Салех сообщил, что численность войск США там не превышает 2,5 тысячи человек.