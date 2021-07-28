Специалисты рассказали о правильной чистке кондиционеров

Кондиционеры нуждаются в ежемесячной чистке. Часть работы можно сделать самостоятельно, но остальное лучше доверить профессионалам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Чистить кондиционер необходимо для профилактики легионеллеза. Это тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной систем.

Легионеллы интенсивно размножаются в резервуарах для воды, искусственных водоемах, водопроводе, системах вентиляции, фонтанах, ванных комнатах, саунах и кондиционерах. Заражение человека бактериями рода Legionella происходит воздушно-капельным, почвенным или воздушно-пылевым путями.

Чтобы кондиционер прослужил долго и не навредил здоровью человека, необходимо проводить профилактическое обслуживание. Оно касается, прежде всего, системы фильтрации. Нужно регулярно чистить фильтры, а при необходимости их менять.

Фильтры грубой очистки внутреннего блока нужно очищать каждый месяц — это можно делать самостоятельно, промывая снятый элемент проточной водой.

Полная чистка, промывка, дезинфекция кондиционеров должна проходить раз в год. Это должны делать специалисты сервисного центра. При дезинфекции техники должны применяться разрешенные для этих целей моющие средства.