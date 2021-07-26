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Голикова анонсировала создание «санитарного щита» в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президент России

Цель пилотного проекта «Санитарный щит» заключается в предупреждении завоза опасных инфекций в Россию и пресечении развития пандемий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В рамках проекта в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов. «К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того чтобы понимать и идентифицировать угрозы», — цитирует РИА Новости Голикова.

По ее словам Голиковой, проект позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины — за четыре месяца. Для его реализации до 2024 года планируют дополнительно направить 30 миллиардов рублей.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, лозунг проекта — «Эпидемия без локдаунов». В «Санитарном щите» есть четыре взаимосвязанных направления: эффективное предупреждение, раннее выявление, оперативное реагирование на вызовы и эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.

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