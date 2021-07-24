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США назвали главных соперников Су-75

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский легкий тактический самолет Су-75 Checkmate обладает качествами высотного перехватчика, поэтому его главными соперниками в небе станут американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Американские эксперты уверены, что при создании Су-75 разработчики сделали ставку на скрытность и большую предельную высоту полета. В частности, об этом свидетельствуют крупные крылья, позволяющие летать на больших высотах, пишет Forbes.

При этом среди потенциальных противников российского самолета — одинаково малозаметные и высотные F-22 и F-35 производства США, именно они являются главными целями Checkmate, полагают специалисты.

Однако аналитики сомневаются, что Россия сможет самостоятельно построить Су-75 без привлечения помощи извне. Под такой помощью подразумеваются крупные контракты на поставку самолетов.

Кроме этого, при достаточно высоких заявленных характеристиках, Checkmate является «котом в мешке», говорится в статье. Пока неясно, как перспективный российский самолет покажет себя в боевых условиях.

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