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«Сто минут из жизни Ивана Денисовича» впервые покажут на фестивале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеканала «Россия»

Полнометражный фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича», снятый по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына, будет представлен на кинофестивале в Локарно. Специальный показ фильма пройдет 13 августа на площади Piazza Grande.

Фильм представят автор сценария фильма Глеб Панфилов, Инна Чурикова, а также исполнитель главной роли Филипп Янковский. Для Глеба Панфилова это второе участие в фестивале в Локарно: в 1969 году он стал победителем со своим дебютным фильмом «В огне брода нет». Однако руководство СССР тогда не разрешило молодому режиссеру поехать в Швейцарию и получить награду лично. Приз был отправлен в СССР почтой и по сей день хранится в музее «Ленфильма».

«Это рассказ о тысячах советских солдат, которые сражались на войне и чье единственное "преступление" заключалось в том, что они были пойманы нацистами и стали военнопленными. По возвращению из плена ждал быстрый суд и десять лет в сибирских лагерях. В чем же тогда причина, по которой такие заключенные, как Иван Денисович, остаются в живых?», — сказал автор сценария и режиссер Глеб Панфилов.

Фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» выйдет в прокат в 2021 году.

Фестиваль в Локарно является одним из самых крупных международных кинофестивалей - наряду с Каннами, Венецией и Берлином. Фестиваль будет проводиться в оффлайн-режиме с соблюдениями всех мер предосторожности. Это будет второе после Каннского крупное киномероприятие в Европе, постепенно выходящей из режима пандемии.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

pepelmetal

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jeryakob

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pepelmetal

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