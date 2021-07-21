«Сто минут из жизни Ивана Денисовича» впервые покажут на фестивале

Полнометражный фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича»,
снятый по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына,
будет представлен на кинофестивале в Локарно. Специальный показ фильма пройдет
13 августа на площади Piazza Grande.
Фильм представят автор сценария фильма Глеб Панфилов, Инна
Чурикова, а также исполнитель главной роли Филипп Янковский. Для Глеба Панфилова
это второе участие в фестивале в Локарно: в 1969 году он стал победителем со
своим дебютным фильмом «В огне брода нет». Однако руководство СССР тогда не
разрешило молодому режиссеру поехать в Швейцарию и получить награду лично. Приз
был отправлен в СССР почтой и по сей день хранится в музее «Ленфильма».
«Это рассказ о тысячах
советских солдат, которые сражались на войне и чье единственное "преступление" заключалось в том, что они были пойманы нацистами и стали военнопленными. По
возвращению из плена ждал быстрый суд и десять лет в сибирских лагерях. В чем
же тогда причина, по которой такие заключенные, как Иван Денисович, остаются в
живых?», — сказал автор сценария и
режиссер Глеб Панфилов.
Фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» выйдет в прокат
в 2021 году.
Фестиваль в Локарно является одним из самых крупных
международных кинофестивалей - наряду с Каннами, Венецией и Берлином. Фестиваль
будет проводиться в оффлайн-режиме с соблюдениями всех мер предосторожности.
Это будет второе после Каннского крупное киномероприятие в Европе, постепенно
выходящей из режима пандемии.