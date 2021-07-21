«Вертолеты России» подпишут с ОАЭ контракт на поставку Ми-171А2

Холдинг «Вертолеты России» в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) подпишет с ОАЭ соглашение о поставке вертолетов Ми-171А2, которые производят на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

«Сегодня (в среду) подписание соглашения с нашими коллегами из ОАЭ о поставке первого гражданского вертолета Ми-171А2», — цитирует Богинского «Россия24».

Он объяснил, что вертолет будет поставляться в пассажирской комплектации. Гендиректор холдинга также выразил надежду, что вертолет в дальнейшем представят на авиасалоне в Дубае.

Ми-171А2 — современная модификация вертолетов типа Ми-8/17. Воздушное судно оснастили двигателями с цифровой системой управления, эффективной несущей системой с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.