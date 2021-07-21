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Глава ВОЗ указал на возможность появления нового штамма коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Он подчеркнул, что пандемия стала испытанием, с которым мир не справляется.

«Чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Он назвал пандемию испытанием, с которым люди пока не справились. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к тому моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек», — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, — отсутствие реальных политических обязательств. По его мнению, правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней.

Ведущие экономики мира, по его словам, смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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