Глава ВОЗ указал на возможность появления нового штамма коронавируса

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Он подчеркнул, что пандемия стала испытанием, с которым мир не справляется.

«Чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Он назвал пандемию испытанием, с которым люди пока не справились. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к тому моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек», — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, — отсутствие реальных политических обязательств. По его мнению, правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней.

Ведущие экономики мира, по его словам, смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства.