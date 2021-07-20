Россия потратит на создание «санитарного щита» 30 млрд рублей

Россия до 2024 года направит около 30 миллиардов рублей на создание «санитарного щита» страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Во исполнение вашего поручения мы разработали проект "санитарный щит», — приводит ТАСС слова Голиковой, сказанные ей президенту Владимиру Путину.

Она пояснила, что «результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них».

По словам Голиковой, российские власти намерены укрепить санитарно-карантинный контроль на границах таким образом, чтобы, не затрудняя перемещение людей и не закрывая границы, предотвратить завоз инфекций и к 2024 году обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска.

Также планируется модернизировать существующие и простроить новые лаборатории, обеспечить биологическую безопасность страны. «Для 80% россиян станет доступна быстрая — в течение 24 часов — и качественная, своевременная диагностика инфекций», — отметила Голикова.