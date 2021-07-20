Boeing спрогнозировал лидерство МС-21 на рынке

Российские самолеты МС-21 займут 57% рынка узкофюзеляжных самолетов в России к 2030 году. Только 43% останутся за иностранной авиатехникой, сообщила компания Boeing в презентации во время пресс-конференции в Москве.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер. Серийное производство планируют начать в 2022 году. На самолеты уже есть заказчики, первой компанией-эксплуатантом станет «Аэрофлот».

При заявленных Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) темпах выпуска МС-21 — от девяти штук в 2022 году до 72 — в 2029-м — к концу десятилетия на рынке будет эксплуатироваться 342 таких самолета. Количество иностранных лайнеров оценивается в 258 единиц, следует из презентации Boeing, пишут «Известия» со ссылкой на данные американской компании.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет. Он подчеркнул, что самолет является лучшим в своем классе. Собирают лайнеры на Иркутском авиационном заводе.