Смертность от наркотиков в России выросла на 60%

Количество россиян, умерших в 2020 году от проблем с наркотиками, увеличилось на 60% по сравнению с 2019 годом, сообщил Росстат. На рост потребления алкоголя и наркотиков могла повлиять пандемия.

Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году выросла на 60%. Так в 2020 году по этой причине погибло 7,3 тысячи человек, а в 2019 не более с 4,6 тысячи, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В целом в 2020 году в графе «причина смерти» впервые появилось — «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19». По этой причине за год умерло 144,6 тысячи россиянин. Но влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19.

Один из каналов влияния пандемии — рост смертности от внешних причин, главным образом от алкоголя и наркотиков. По данным американского Института измерения и оценки здоровья, психологическое влияние пандемии и соответствующих карантинных ограничений может приводить к усугублению психических расстройств, повышенному употреблению алкоголя.