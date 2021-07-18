Британский спецназ стали «натаскивать» против Китая и России

Спецподразделения Вооруженных сил Великобритании будут готовиться к противостоянию действиям России и Китая в различных частях света, заявил бригадир британской Королевской морской пехоты Марк Тоттен.

«В рамках нового подхода к национальной безопасности Специальная авиадесантная служба (SAS) и Специальная лодочная служба (SBS), которые входят в состав британской армии и ВМС соответственно, сосредоточатся на сдерживании крупных государственных противников», цитирует ТАСС Тоттена.

Тоттен указал, что эти подразделения получат средства и время для подготовки к «высокорискованным задачам», требующим «детальной проработки и тренировки».

Традиционные роли SAS и SBS в свете их переориентации возьмет на себя Королевская морская пехота, в составе которой будет создано спецподразделение из 4 тысяч военнослужащих. Руководить новым подразделением будет сам Тоттен.

«Мы позволим SAS и SBS сфокусироваться на более сложных и комплексных задачах по противостоянию России и Китаю. Это требует реальной экспертной оценки, поэтому у них будет больше времени и больше кадровых ресурсов. Мы в свою очередь можем выполнять некоторые их задачи, например, по борьбе с морским терроризмом», — подчеркнул он.