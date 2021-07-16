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Заразившегося коронавирусом шахматиста вывели из зала на Кубке мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Кубке мира по шахматам в Сочи, это случилось во время первой партии второго круга турнира.

Инфицированного шахматиста в соответствии с медицинским протоколом тут же вывели из игровой зоны, не дав возможности доиграть матч. Ему было засчитано техническое поражение, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Имя участника не разглашается.

Также отмечается, что соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование, в пятницу ему предстоит еще одна проверка в соответствии с графиком.

Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составил более 1,8 миллиона долларов.

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~ST~

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Maniac.

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Uynachalnica

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