Заразившегося коронавирусом шахматиста вывели из зала на Кубке мира

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Кубке мира по шахматам в Сочи, это случилось во время первой партии второго круга турнира.

Инфицированного шахматиста в соответствии с медицинским протоколом тут же вывели из игровой зоны, не дав возможности доиграть матч. Ему было засчитано техническое поражение, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Имя участника не разглашается.

Также отмечается, что соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование, в пятницу ему предстоит еще одна проверка в соответствии с графиком.

Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составил более 1,8 миллиона долларов.