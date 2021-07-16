Заразившегося коронавирусом шахматиста вывели из зала на Кубке мира

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Кубке мира по шахматам в Сочи, это случилось во время первой партии второго круга турнира.
Инфицированного шахматиста в соответствии с медицинским протоколом тут же вывели из игровой зоны, не дав возможности доиграть матч. Ему было засчитано техническое поражение, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Имя участника не разглашается.
Также отмечается, что соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование, в пятницу ему предстоит еще одна проверка в соответствии с графиком.
Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составил более 1,8 миллиона долларов.
~ST~так вот оно кто был против новой конституции
Гаврило ПринципХоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
Maniac.Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....
UynachalnicaЯблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...