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МВД предложило снизить стоимость ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД России предложило ввести меры стимулирования добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов. Ведомство призвало подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

«Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,— говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Министерство отметило, что в некоторых российских регионах не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости ТО негативно влияет на ситуацию с развитием рынка данных услуг.

Президент России Владимир Путин в начале июля подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года. Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра автомобиля.

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