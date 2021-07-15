МВД предложило снизить стоимость ОСАГО

МВД России предложило ввести меры стимулирования добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов. Ведомство призвало подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

«Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,— говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Министерство отметило, что в некоторых российских регионах не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости ТО негативно влияет на ситуацию с развитием рынка данных услуг.

Президент России Владимир Путин в начале июля подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года. Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра автомобиля.