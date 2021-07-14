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Игрокам предложат симулятор стримерши в джакузи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Steam

Игра Hot Tub Simulator выйдет в цифровом сервисе Steam, она будет посвящена стримершам из джакузи. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки в бикини, которой необходимо взаимодействовать с аудиторией ради получения донатов.

Разработчики обещают, что в игре можно будет взаимодействовать с виртуальными подписчиками и даже транслировать имена самых щедрых спонсоров — как в реальной жизни. Кроме этого, аватар девушки будет гибко настраиваться.

Ожидается, что игра Hot Tub Simulator выйдет в августе 2021 года. Несмотря на вполне невинный игровой процесс, она будет предназначена исключительно для совершеннолетних геймеров, поэтому пользователи предполагают, что в ней будет присутствовать частичная нагота.

Формат прямых эфиров девушек в бикини ранее стал чрезвычайно популярным на различных социальных платформах. Чтобы обойти запреты на раздевание, стримерши нередко вещают из джакузи или бассейна.

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Игры #Экшены
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