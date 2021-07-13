Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания

Применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре, выяснили американские специалисты.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в ближайшее время выступит с соответствующим заявлением, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно собранным данным, у получивших этот препарат пациентов примерно в три-пять раз чаще обычного развивается аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.

На сегодня выявлено около ста случаев развития данного синдрома, предположительно связанных с вакцинацией от коронавируса. При этом подчеркивается, что шансы заполучить синдром Гийена-Барре после прививки довольно малы.

Более того, пациенты с таким заболеванием по большей части выздоравливают после постановки диагноза и назначения лекарств. По оценке регулятора, преимущества, которые дает применение вакцины Johnson & Johnson, в значительной степени перевешивают возможный вред.