«Основной инстинкт» без цензуры впервые вышел в российский прокат

Фильм «Основной инстинкт» 1992 года впервые показали в кинотеатрах в России, картина вышла в широкий прокат 29 июля.

«Основной инстинкт» рассказывает о детективе Нике Каррене, который ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление.

Картину реставрировали с оригинальной ленты, поэтому она содержит кадры, удаленные в американской версии из-за цензуры.

Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля. В российских кинотеатрах фильм покажут впервые 29 июля.