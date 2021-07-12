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Чехия отказалась размещать российскую систему ГЛОНАСС

Источник:
Respekt
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Фото: © NASA

Чехия отказала России в размещении на своей территории наземной станции обновленной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Расширение сети наземных станций ГЛОНАСС нужно для точности работы обновленной глобальной навигационной системы и ее последующего развития. Российская сторона обратилась к некоторым странам с просьбой разместить такие объекты, пишет чешское издание Respekt.

Просьба о размещении одной из наземных станций ГЛОНАСС поступила от России в Прагу в начале 2020 года, однако Москве было отказано. Такое решение правительство приняло на основе рекомендации чешских спецслужб.

Западные спецслужбы полагают, что российские станции могут быть использованы для сбора секретных сведений. Россия планирует запустить обновленную систему ГЛОНАСС в конце 2021 года после запуска навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2».

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Политика #Мир #Техника
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