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Мамонов открыл глаза после выхода из искусственной комы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © petr_mamonov_life, instagram.com/petr_mamonov_life

Музыкант Петр Мамонов начал приходить в себя после выхода из искусственной комы, сообщается в официальном Instagram-аккаунте артиста.

«Петр Николаевич, при выходе из искусственной комы, открыл глаза, и пошевелил пальцем, но пока ничего не осознаёт. Легкие 11 сутки на ИВЛ, но третье или четвертое дыхание у него свое, все органы работают самостоятельно», — говорится в сообщении.

Мамонова госпитализировали с коронавирусом, 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ. Выводить из искусственной комы музыканта начали 8 июля.


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