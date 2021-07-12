Мамонов открыл глаза после выхода из искусственной комы

Музыкант Петр Мамонов начал приходить в себя после выхода из
искусственной комы, сообщается в официальном Instagram-аккаунте артиста.
«Петр Николаевич, при выходе из искусственной комы, открыл
глаза, и пошевелил пальцем, но пока ничего не осознаёт. Легкие 11 сутки на ИВЛ,
но третье или четвертое дыхание у него свое, все органы работают самостоятельно»,
— говорится в сообщении.
Мамонова госпитализировали с коронавирусом, 1 июля он был
подключен к аппарату ИВЛ. Выводить из искусственной комы музыканта начали 8
июля.