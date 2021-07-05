Зеленский призвал Европу объединиться против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток 2».

«Следует и далее противодействовать реализации проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина — вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что завершение строительства «Северного потока-2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины и тем самым принудить ее к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Против российского газопровода сейчас действуют американские санкции — США не планируют накладывать ограничения на европейских партнеров, но при этом намерены вводить каждые 90 дней ограничительные меры против российских организаций, участвующих в строительстве».