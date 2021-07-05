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Зеленский призвал Европу объединиться против России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток 2».

«Следует и далее противодействовать реализации проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина — вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что завершение строительства «Северного потока-2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины и тем самым принудить ее к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Против российского газопровода сейчас действуют американские санкции — США не планируют накладывать ограничения на европейских партнеров, но при этом намерены вводить каждые 90 дней ограничительные меры против российских организаций, участвующих в строительстве».

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Экономика #Недра и ТЭК #Говорят о России
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