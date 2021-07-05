Умер народный артист Владимир Меньшов

Режиссер и актер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, сообщила пресс-служба «Мосфильма».

«Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении.

В фильмографии Меньшова, как актера, более 100 картин. Как режиссер он известен такими работами как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли» и «Москва слезам не верит». Последний фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».