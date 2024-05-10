Бородину засмеяли за ошибку в сторис

Ведущая Ксения Бородина допустила орфографическую ошибку в публикации в социальной сети, за что подверглась насмешкам.

«Кто не спал ни сикунды, тот я (орфография сохранена)», — написала Бородина в сторис Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

В Сети появились скриншоты публикации с комментариями о том, что Бородина, судя по всему, не только не спала, но и не училась в школе.

Другие попытались защитить ведущую, предположив, что она специально написала секунду через «и» намекая на трендовый трек «Щас, сИкунда».

После этого Бородина прокомментировала ситуацию, дав понять, что она действительно ошиблась.

«Благо, что учителей русского языка тут больше, и людей, для которых исправление чужих ошибок — это дело всей жизни. Поэтому пойду побьюсь челом о землю, виня себя», — ответила Бородина.