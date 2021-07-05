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Мантуров выступил за обязательную вакцинацию в промышленности

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности. В этой отрасли привиты от коронавируса пока около четверти работников отраслей, сказал он.

«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», — приводит ТАСС слова Мантурова, сказанные им в ответ на вопрос, поддерживает ли он обязательную вакцинацию.

По данным министра, в курируемых им отраслях % сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. «Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть», —добавил Мантуров.

Он отметил, больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий. «Я думаю, с учетом общей ситуации динамика будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный», — сказал министр.

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