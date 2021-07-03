Россия получила стратегию национальной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны.

В новой редакции стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России. Также в списке приоритетов оборона, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей, стратегическая стабильность.

В документе подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. При этом провозглашается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий в отношении страны.

Прежняя редакция стратегии национальной безопасности была утверждена указом 31 декабря 2015 года и теперь утратила силу.