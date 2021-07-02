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Женщина в Бурятии умерла спустя сутки после ограбления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Грабитель напал на женщину в Бурятии, ограбил ее и угнал автомобиль. Пострадавшая сумела рассказать полицейским его приметы, а на следующий день почувствовала себя плохо и умерла, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла женщина. Медики диагностировали у нее перелом лицевых костей, закрытую черепно-мозговую травму. Как выяснилось, за сутки до гибели женщину ограбили.

По данным следствия, в воскресенье днем молодой человек стоял на автобусной остановке, когда увидел женщину, припарковавшую недалеко автомобиль. Он незаметно пошел за ней, сумел попасть в подъезд, а там начал избивать ее. Бил в основном по голове.

После он хватил ее сумку с ключами от авто и убежал. Сел в машину и поехал, но через некоторое время попал в ДТП. С места происшествия сбежал. В это время женщина вызвала полицию и рассказала о приметах преступника. Задержали его в тот же день в одном из ДНТ. Грабителем оказался ранее судимый мужчина.

На следующий день потерпевшая, возвращаясь домой после встречи со следователем полиции, почувствовала себя плохо. Родственники вызвали скорую помощь и женщину увезли в больницу, но несмотря на все усилия врачей она умерла.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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