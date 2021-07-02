Археологи отправились на поиски легендарной прародины монголов

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), отправились на раскопки древних могильников в Окинскойм районе Бурятии, где находится легендарная и историческая прародина монголов «Эргэне-Кун», сообщили пресс-служба вуза.

В верховьях реки Ока, по мнению историков, может находиться прародина монгольской цивилизации Эргенэ-Кун (Эргунэ-Хун). О мифической стране упоминал летописец Рашид-ад-Дин. В 2020 году археологам удалось обнаружить здесь два ритуальных комплекса.

Исследователи 1 июля отправились в экспедицию, объединяющую раскопки древних могильников, полевой семинар, восхождение на гору Ботогол, установку памятных табличек. Результатом поездки станет научно-популярный фильм.

«Вблизи села Саяны мы планируем отыскать четыре могильника. Эта территория была труднодоступна в течение многих веков. Закрытость давала возможность некоторым племенам прятаться в верховьях Оки. Известно, что это удалось сделать хонгодорам, появившимся здесь не ранее XVII века», — сообщил руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии ИРНИТУ Артур Харинский.

Но кто проживал в Горной Оке до того времени — ученые не знают, добавил он. Теперь исследователям предстоит раскрыть тайны древних ритуальных комплексов.