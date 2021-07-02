Туроператор стала фигурантом дела после видео о ПЦР-тестах

Полицейские возбудили административное дело в отношении туроператора в Красноярске, которая рассказала в соцсетях о том, как обмануть ПЦР-тест на коронавирус перед поездкой, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Директор местного туроператора Екатерина Семенова в Instagram рассказала, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Она посоветовала им промыть нос и горло, чтобы второй тест у туристов был отрицательный и они смогли вылететь в Египет. Видео вызвало ажиотаж в соцсетях, после чего женщина его удалила.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан»).

За это предусмотрено наказание в виде штрафа: для физлиц — в размере от 30 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.