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Участковый спас девочку от медведя в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Участковый спас девочку от нападения медведя в поселке Брянка Красноярского края, сообщает ГУ МВД по региону.

Днем 13-летняя школьница в отдаленном таежном поселке Брянка возвращалась домой с детской площадки. На одной из улиц девочка внезапно заметила медведя, который вышел в населенный пункт. Она попыталась бесшумно скрыться из виду, но животное ее увидело и бросилось в ее сторону. Испугавшись, ребенок спрятался в близлежащем доме, в котором проживает пожилая женщина.

Девочка немедленно позвонила на личный телефон Артуру Кузьменко – участковому уполномоченному полиции, который обслуживает поселок.

Лейтенант полиции, моментально сориентировавшись, взял личное охотничье ружье и выехал на место происшествия. В районе дома на улице Нагорная, 39 сотрудник обнаружил животное и попытался его отогнать.

Но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Кузьменко пришлось четыре раза выстрелить из оружия, чтобы обезвредить животное. В результате медведь был убит. После этого участковый уполномоченный полиции посадил школьницу в автомобиль и отвез к родителям.

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