НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава ГИБДД высказался об обязательности знака «Камера»

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: © Sibnet.ru

Знаки, предупреждающие водителей о том, что впереди камера, обязательны, такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«Безусловно. Ведь наша цель не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а именно в безопасности водителей, которые в большинстве своем у нас законопослушны», — сказал Черников в интервью газете «Аргументы и Факты», отвечая на вопрос, обязательны ли дорожные знаки, предупреждающие, что впереди камера.

Он также добавил, что анализ эффективности камер показывает: в местах их работы снижается количество ДТП и тяжести их последствий.

Черников добавил, что информация о всех камерах должна быть доступна водителям, для чего на сайте ГИБДД работает интерактивный раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». В нем собрана информация обо всех камерах по всей стране.

Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками. Также в ПДД появился отдельный знак, по правилам его можно устанавливать только на въезде в населенный пункт.

Тема: Дорожные войны
Летняя резина: когда и как переобуваться
Жители городов одобрили снижение скорости до 30 км/ч
Правительство поддержало новый штраф для мусорящих автомобилистов
Водителям простят некоторые поломки авто
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Определяющий уровень стресса у детей браслет создадут в Новосибирске
Болельщиков ХК «Авангард» возмутила окрошка в Кубке Гагарина
Томские ученые получили препарат, выявляющий два вида рака
СК возбудил дело о вспышке коронавируса в детском лагере в Туве
Самое популярное
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
Германия запретила авиасообщение с Россией
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 52 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 27 голосов
написать кричалку
Картина дня
Путин назвал свою вакцину от коронавируса
Российские банки протестируют цифровой рубль
Президент России выступил против обязательной вакцинации
Новую пенсионную реформу проведут в России
О самом главном
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Можно и до 75, в связи с предстоящими выборами 2024!

-Керя-

Димон так запрети торговать продуктами и бензином заграницу или только своему народу можете запрещать...

Иркут 69

Кретины. А как же такая наука как геронтология? Она чётко определяет возрастные границы. Или кремлевским...

ivanbak

А может сперва качество жизни улучшат всем россиянам.
Sibnet.Ru