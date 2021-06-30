Глава ГИБДД высказался об обязательности знака «Камера»

Знаки, предупреждающие водителей о том, что впереди камера, обязательны, такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.
«Безусловно. Ведь наша цель не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а именно в безопасности водителей, которые в большинстве своем у нас законопослушны», — сказал Черников в интервью газете «Аргументы и Факты», отвечая на вопрос, обязательны ли дорожные знаки, предупреждающие, что впереди камера.
Он также добавил, что анализ эффективности камер показывает: в местах их работы снижается количество ДТП и тяжести их последствий.
Черников добавил, что информация о всех камерах должна быть доступна водителям, для чего на сайте ГИБДД работает интерактивный раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». В нем собрана информация обо всех камерах по всей стране.
Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками. Также в ПДД появился отдельный знак, по правилам его можно устанавливать только на въезде в населенный пункт.
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