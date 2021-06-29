Медведев заявил, что неправильно России закупать продукты за рубежом

Россия не должна импортировать продовольствие, учитывая ее сельскохозяйственные возможности, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если бы не санкции, то мы, наверное, столь плотно бы не стали заниматься своим сельским хозяйством, а продолжали бы покупать продовольствие в других странах, хотя для России это неправильно, вы знаете наши сельскохозяйственные возможности», — сказал цитирует ТАСС Медведева.

Он заметил, что Россия даже благодарна за эти санкции, потому что они заставили страну заниматься развитием собственного агропромышленного комплекса

По его словам, в период пандемии проблема продовольственной безопасности сильно обострилась. «Все страны думают, прежде всего, как обеспечить свою продовольственную безопасность», — уверен российский политик.