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Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала ЧЕ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/uafukraine
Швеция и Украина поборются за выход в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу во вторник, 29 июня. Команда Андрея Шевченко попала в плей-офф благодаря скандинавам, но теперь собирается играть только на победу.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе. «Три короны» сыграли вничью с Испанией (0:0), а затем победили Словакию (1:0) и Польшу (3:2).

Украина пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места. Команда проиграла Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), но победила Северную Македонию (2:1). Интересно, что именно победа Швеции над Польшей вывела «Желто-синих» дальше.

Сборная Швеции пробилась на шестой чемпионат Европы подряд и на седьмой в сумме, для Украины это третий турнир. На прошлом Евро обе команды не смогли выйти из группы.

Начало матча Швеция — Украина по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1»

«Сборная Украины — хорошая команда; они знают, как переключаться с защиты на атаку. В матче с Австрией они выглядели измученными, но, как и мы, потом получили много отдыха — даже больше нас», — высказался главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон.

«У них (сборной Швеции) есть определенный стиль игры, они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают очень хорошо, особенно вертикальные передачи... У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства», — оценил соперников главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Предпочтительнее выглядит сборная Швеции, которая играет стабильно и очень мощно в обороне. Сборная Украины может выиграть за счет удачи и одного успешного момента», — спрогнозировал экс-футболист сборной России Александр Мостовой.

Последний раз пути шведов с украинцами пересекались на Евро-2012, где Украина одолела скандинавов. Букмекеры же отдают преимущество сборной Швеции, коэффициент на ее победу — 2.43, на победу сборной Украины — 3.30.

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