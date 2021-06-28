НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Десятки детей в Туве заболели COVID в летнем лагере

Источник:
Sibnet.ru
372 0
Фото: © Sibnet.ru

СУ СКР по Туве начало проверку из-за заражения коронавирусом 66 детей и восьмерых сотрудников летнего лагеря «Байлак» в Тандинском районе.

По данным следствия, в стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак», расположенном на берегу озера Чагытай на территории Тандинского района республики, находились 174 ребенка и 33 сотрудника.

«ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей, а также восьмерых сотрудников лагеря», – говорится в сообщении ведомства.

Следственное управление проверит соблюдение работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора, а также выяснит, не подделывали ли справки об отсутствии заболевания.

Проверка проходит по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Еще по теме
Специальный чиновник по борьбе с коронавирусом появился в России
Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии
Травников попросит у федеральных властей больше вакцины от COVID
Томский дворец спорта стал COVID-госпиталем
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Детсады «заминировали» в Абакане
Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей
Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии
«Минное поле» на проспекте Дзержинского удивило водителей
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
28 июня 22:00
(МСК)
Франция
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 1
Португалия 0
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 123 балла
  • volshebstvoikot — 123 балла
  • ld_andrey — 120 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
69
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
53
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
31
Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду
23
Путин перечислил заслуги Кадырова
21
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
Sibnet.Ru