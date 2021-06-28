Десятки детей в Туве заболели COVID в летнем лагере

СУ СКР по Туве начало проверку из-за заражения коронавирусом 66 детей и восьмерых сотрудников летнего лагеря «Байлак» в Тандинском районе.

По данным следствия, в стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак», расположенном на берегу озера Чагытай на территории Тандинского района республики, находились 174 ребенка и 33 сотрудника.

«ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей, а также восьмерых сотрудников лагеря», – говорится в сообщении ведомства.

Следственное управление проверит соблюдение работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора, а также выяснит, не подделывали ли справки об отсутствии заболевания.

Проверка проходит по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».