Искусственный дождь вызовут в Приангарье для тушения огня

Самолет-зондировщик вызовет в Иркутской области искусственный дождь, чтобы потушить крупнейшие лесной пожар, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Самый крупный пожар в Иркутской области действует в Катангском районе. Он локализован на площади 32,5 тысячи гектаров.

«В Катангский район вылетит самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Сейчас в этом районе появилась ресурсная облачность, это позволит нам при помощи этого самолета вызвать искусственные осадки. И я уверен, что завтра у нас уже будет положительный результат по ликвидации этого и других пожаров на территории Иркутской области», – сказал в четверг замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

По данным на четверг, в Иркутской области действовали 26 лесных пожаров. В тушении задействовано 520 человек и более ста единиц техники.