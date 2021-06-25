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Искусственный дождь вызовут в Приангарье для тушения огня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Самолет-зондировщик вызовет в Иркутской области искусственный дождь, чтобы потушить крупнейшие лесной пожар, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Самый крупный пожар в Иркутской области действует в Катангском районе. Он локализован на площади 32,5 тысячи гектаров.

«В Катангский район вылетит самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Сейчас в этом районе появилась ресурсная облачность, это позволит нам при помощи этого самолета вызвать искусственные осадки. И я уверен, что завтра у нас уже будет положительный результат по ликвидации этого и других пожаров на территории Иркутской области», – сказал в четверг замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

По данным на четверг, в Иркутской области действовали 26 лесных пожаров. В тушении задействовано 520 человек и более ста единиц техники.

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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru