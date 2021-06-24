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«Коронавирусные» ограничения в Томской области продлили до октября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, продлены в Томской области до 1 октября, заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ. Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки», – цитирует Жвачкина департамент здравоохранения региона.

По словам губернатора, индийского штамма коронавируса в Томской области нет, выявляется британский, в основном, среди жителей 20-40 лет.,

«Конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию», – добавил глава региона.

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После того, как он обратил внимание федеральных властей на нехватку вакцины, в среду в регион пришла партия «Спутник V», достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь.

Жвачкин добавил, что планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в Томской области нет.

«У нас люди сознательные, думающие о своем здоровье и своих близких – насмотрелись на предыдущие волны эпидемии и выводы сделали. Так что, надеюсь, обойдемся без локдаунов», – выразил надежду губернатор.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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