Крупный завод в Томске заявил об обязательной вакцинации сотрудников

Руководство завода «Латат» в Томске заявило, что 95% сотрудников предприятия должны быть привиты от коронавирусной инфекции.

Завод «Латат» занимается производством МДФ – древесноволокнистых плит. На сайте предприятия заявлено, что «Латат» – крупнейшее производство МДФ в России.

Гендиректор предприятия Даниил Рябченко опубликовал видеообращение к сотрудникам. Он поставил задачу обеспечить к 1 августа полную вакцинацию не менее 95 % сотрудников завода.

«Мы видим, что ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается. Повсюду растет количество заболевших. Единственный выход из этой ситуации – вакцинация. Мы приняли решение о проведении обязательной вакцинации на заводе», – сказал Рябченко.

Он уточнил, что прививать сотрудников будут в медицинском блоке завода без отрыва от производства. Вакцинированных работников будут поощрять дополнительными выходными.

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса ряд регионов РФ объявил об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, но Томская область в их число не входит.